Представлен ПК-корпус Thermaltake H330 TG

Компания Thermaltake представила компьютерный корпус H330 TG, который выполнен в формате Middle Tower. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, видеокарты длиной до 30 см, двух 3,5/2,5- и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорного кулера высотой до 15 см, блока питания длиной до 20 см, жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 360 мм. Также отметим два порта USB 2.0 и один USB 3.0, переднюю панель с небольшой сетчатой секцией для лучшего отвода тепла и боковую панель из закалённого стекла. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Thermaltake H330 TG
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