Представлен ПК-корпус Thermaltake H550 TG ARGB

Компания Thermaltake пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью H550 TG ARGB, которая относится к формату Mid-Tower. Новинка характеризуется размерами 441:225:472 мм, поддержкой системных плат Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, слотами расширения по схеме 7+2, видеокарты длиной до 300 мм, двух 3,5- или 2,5 дюймовых накопителей и ещё 2,5-дюймовых жестких дисков, блока питания длиной 200 мм, до шести вентиляторов или до трёх радиаторов (до 360 мм) в случае с жидкостной системой охлаждения, алюминиевой передней панелью, полоской с RGB-подсветки, комплектным 120-мм ARGB-вентилятором и боковой стенкой из 4-мм закаленного стекла. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.