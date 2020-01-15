Представлен ПК-корпус Thermaltake Level 20 RS ARGB

Компания Thermaltake представила корпус Level 20 RS ARGB, который относится к формату Mid Tower. Новинка характеризуется ярким дизайном, двумя комплектными 200-мм вентиляторами с адресуемой ARGB-подсветкой спереди и 120-мм вентилятором без подсветки сзади, боковыми стенками из 4 мм закаленного стекла, восемью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, видеокарт длиной до 400 мм, двух 3,5- и трех 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 360 мм и процессорного кулера высотой до 172 мм. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.