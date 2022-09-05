Представлен ПК-корпус Thermaltake S200 TG ARGB

Компания Thermaltake представила компьютерные корпуса S200 TG ARGB и S200 TG ARGB Snow, которые представляют формат Mid Tower и отличаются расцветками. Новинка характеризуются семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, видеокарт длиной до 330 мм, одного 3,5-, одного 3,5/2,5- и двух и 2,5-дюймовых накопителей, блока питания ATX длиной до 190 мм, процессорного охладителя высотой до 166 мм, до шести вентиляторов и жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм. Также отметим три комплектных 120-мм вентилятора с ARGB-подсветкой, размеры 460:210:395,3 мм и массу 4,8 кг. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.