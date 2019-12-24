Представлен ПК-корпус Thermaltake S300 TG

2019-12-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Thermaltake S300 TG; [22]
Компания Thermaltake пополнила ассортимент корпусов моделями S300 Tempered Glass и S300 Tempered Glass Snow Edition, которые выполнены в формате Mid-Tower и отличаются расцветками. Новинки характеризуются поддержкой материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, местом для семи карт расширения, видеокарты длиной до 360 мм, до шести 3,5- и 2,5-дюймовых накопителей, семью вентиляторами, жидкостной системой охлаждения до четырёх радиаторов (радиатор до 360 мм), процессорного кулера высотой до 170 мм, портом USB 3.0 и двумя USB 2.0, боковой стенкой из 4-мм закаленного стекла, размерами 493:230:508 мм и массой 11,05 кг. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.


Комментарии и отзывы Thermaltake S300 TG
Бюджетный смартфон Redmi 9 получит мощны...
Бюджетный смартфон Redmi 9 получит мощныВ сети появилась новая порция подробностей о бюджетном смартфоне Redmi 9, который будет представлен в пер...
Прошлогодний iPhone XR остается самым по...
Прошлогодний iPhone XR остается самым поОтносительно доступный iPhone XR стал одним из самых популярных смартфонов Apple за последние годы и одно...
Бюджетный смартфон Inoi 5 Pro с двойной ...
Бюджетный смартфон Inoi 5 Pro с двойной В связи с новогодними праздниками, смартфон Inoi 5 Pro отечественного производителя, будет стоить не 6990...
Смартфон Realme X50 5G с Qualcomm Snapdr...
Смартфон Realme X50 5G с Qualcomm SnapdrСамого близкого конкурента Redmi K30 5G - Realme X50 5G официально анонсируют 7 января следующего года. ...
Обзор ADATA XPG Spectrix S40G RGB 512GB ...
Обзор ADATA XPG Spectrix S40G RGB 512GB В начале лета компания ADATA анонсировала выход линейки твердотельных накопителей XPG Spectrix S40G RGB. ...
Начались предварительные продажи защищен...
Начались предварительные продажи защищенСегодня начался прием предварительных заказов на защищенный смартфон Ulefone Armor X6, который был оценен...
Беспроводные наушники Realme Buds Air по...
Беспроводные наушники Realme Buds Air поБеспроводные наушники Realme Buds Air, которые оценили в $55 установили рекорд продаж. За один час было р...
MediaTek Helio G70 рассекретили...
MediaTek Helio G70 рассекретилиОфициально появилась информация о мобильном процессоре MediaTek Helio G70, который производителем создан ...


Обзор ADATA XPG Spectrix S40G RGB 512GB (AS40G-512GT-C). Быстрый M.2 SSD с подсветкойОбзор ADATA XPG Spectrix S40G RGB 512GB (AS40G-512GT-C). Быстрый M.2 SSD с подсветкой
Обзор Trust GXT 707G RESTO. Игровое креслоОбзор Trust GXT 707G RESTO. Игровое кресло
Обзор realme XT 8/128GB. Самый «народный» смартфон 2019 годаОбзор realme XT 8/128GB. Самый «народный» смартфон 2019 года
Обзор AOC U2790PQU. Недорогой 4К-монитор для дома и офисаОбзор AOC U2790PQU. Недорогой 4К-монитор для дома и офиса
Обзор SVEN PS-88. Портативная акустическая система с BluetoothОбзор SVEN PS-88. Портативная акустическая система с Bluetooth
Предварительный обзор Leica M10-P White....
Предварительный обзор Leica M10-P White.Давайте поговорим о максимально дорогом фотоаппарате, который готов удивлять потенциального покупателя не...
Обзор Call of Duty: Mobile. Лучший мобил...
Обзор Call of Duty: Mobile. Лучший мобилМногие владельцы смартфонов почему-то уверены, что на рынке мобильных видеоигр нет достойных релизов, на ...
HUAWEI рассказала о планах на ближайшие ...
HUAWEI рассказала о планах на ближайшие На прошедшем мероприятии в Москве компания HUAWEI поделилась о своих планах по развитию бизнеса на ближай...
Обзор VICTORINOX CLIMBER. Швейцарский ар...
Обзор VICTORINOX CLIMBER. Швейцарский арСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию перочинный нож компании VICTORINOX, который идеально под...
Предварительный обзор LG 32UN880. Необыч...
Предварительный обзор LG 32UN880. НеобычСовсем скоро на выставке CES 2020 нам покажут очень много интересных продуктов, которые существенно отлич...
Обзор Star Wars: Галактика героев. Непло...
Обзор Star Wars: Галактика героев. НеплоРазработчики мобильных игр довольно часто берут за основу популярную франшизу и делают по ней крутой прое...
Предварительный обзор OPPO A8. Отличные ...
Предварительный обзор OPPO A8. Отличные Давайте поговорим о довольно необычном смартфоне, который при наличии неких недостатков все равно являетс...
Предварительный обзор MSI Creator 17. Оч...
Предварительный обзор MSI Creator 17. ОчНа рынке ноутбуков довольно давно не было ничего интересного, так как крупные производители просто повыша...
Лучшие игры за 2019 год для PlayStation ...
Лучшие игры за 2019 год для PlayStation Уходящий год оказался воистину насыщенным по количеству годных игр в особенности для PlayStation 4. Мы со...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen MB1...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen MB1На рынке довольно много интересных решений, которые выдают отличные характеристики и качество картинки, н...
Обзор Tiny Room. Шикарная головоломка...
Обзор Tiny Room. Шикарная головоломкаСамое время попробовать достаточно крутой интересный мобильный проект, который увлекает не меньше, чем ст...
BQ подвела итоги года и рассказала о пла...
BQ подвела итоги года и рассказала о пла17 декабря в Москве российская компания BQ рассказала о своих результатах за прошедший год и поделилась п...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor