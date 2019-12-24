Представлен ПК-корпус Thermaltake S300 TG

Компания Thermaltake пополнила ассортимент корпусов моделями S300 Tempered Glass и S300 Tempered Glass Snow Edition, которые выполнены в формате Mid-Tower и отличаются расцветками. Новинки характеризуются поддержкой материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, местом для семи карт расширения, видеокарты длиной до 360 мм, до шести 3,5- и 2,5-дюймовых накопителей, семью вентиляторами, жидкостной системой охлаждения до четырёх радиаторов (радиатор до 360 мм), процессорного кулера высотой до 170 мм, портом USB 3.0 и двумя USB 2.0, боковой стенкой из 4-мм закаленного стекла, размерами 493:230:508 мм и массой 11,05 кг. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.