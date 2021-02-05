Представлен ПК-корпус Thermaltake V150 TG ARGB Breeze

Компания Thermaltake пополнила ассортимент корпусов моделью V150 TG ARGB Breeze, которая ориентирована на создание небольшой игровой системы. Новинка характеризуется четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX или Micro-ATX, видеокарт длиной до 350 мм, двумя 2,5 или 3,5-дюймовыми накопителями, жидкостной системой охлаждения с радиатором формата до 280 мм и процессорного охладителя высотой до 155 мм. Также отметим размеры 398:208:440 мм, сетчатую панель, боковую панель из 4-мм закаленного стекла и три комплектных 120-мм кулера с многоцветной адресуемой подсветкой ARGB. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Thermaltake V150 TG ARGB Breeze
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