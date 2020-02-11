Представлен ПК-корпус Thermaltake V250 TG ARGB

Компания Thermaltake пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью V250 TG ARGB формата Mid Tower, которая предназначена для создания игровой системы. Новинка характеризуется боковой стенкой из 4-мм закаленного стекла, четырьмя 120-мм вентиляторами, поддержкой материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, двух 3,5/2,5- и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей, системой жидкостного охлаждения с 360-мм радиатором спереди, 240-мм сверху и 120-мм сзади, процессорным кулером до 160 мм, видеокарт длиной до 320 мм и семью слотами расширения. Габариты корпуса составляют 430:216,5:477 мм, а масса – 6,06 кг.