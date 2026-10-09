Представлен ПК-корпус Thermaltake View 590 TG ARGB

Компания Thermaltake пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью View 590 TG ARGB, главной особенностью которой стала стало изогнутое панорамное стекло без центральной правой стойки. Новинка характеризуется поддержкой материнских плат формата Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и SSI-CEB, семью полноразмерными слотами PCI, поддержкой процессорных охладителей высотой до 165 мм, графического адаптера длиной до 435 мм, блока питания ATX длиной до 270 мм, возможностью установить три 3,5-дюймовых и два 2,5-дюймовых накопителей или два 3,5- и три 2,5-дюймовых устройства для хранения данных, а также поддержкой до 11 вентиляторов. При этом в комплект поставки вошли три боковых вентилятора на вдув и два на выдув. Цена корпуса на дебютном китайском рынке составила эквивалент 135 долларов.