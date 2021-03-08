Представлен ПК-корпус Xigmatek Aquarius Plus Queen

Компания Xigmatek пополнила ассортимент корпусов моделью Aquarius Plus Queen, которая может похвастаться розовой расцветкой с черными и белыми вставками. Новинка характеризуется поддержкой системных плат типоразмера mini-ITX, microATX и ATX, графических ускорителей длиной до 360 мм, процессорного кулера высотой до 158 мм, блока питания длиной до 200 мм, двух 3,5- и двух 2,5-дюймовых накопителей, до десяти 120-мм кулеров, а также жидкостной системы охлаждения с радиатором длиной до 360 мм. Также отметим возможность вертикального расположения видеокарты, для которой понадобится специальное крепление, габариты 427:280:415 мм, переднюю панель и боковую стенку из закаленного стекла. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Xigmatek Aquarius Plus Queen
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