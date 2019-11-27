Представлен ПК-корпус Xigmatek Cockpit

Компания Xigmatek пополнила ассортимент Mid Tower-корпусов моделью Cockpit, которая может похвастаться прозрачной боковой панелью. Новинка характеризуется семью посадочными местами для карт расширения, поддержкой материнских плат вплоть до E-ATX, видеокарт длиной до 380 мм, трех 120/140 мм вентиляторов спереди, двух 120/140 мм сверху и одного 120 мм сзади, жидкостной системы охлаждения с тремя радиаторами (передним на 360 мм, верхним на 240/280 мм и задним на 120 мм), процессорного кулера высотой 180 мм, двух 3,5-дюймовых и четырех 2,5-дюймовых накопителей, гнёздами для наушников и микрофона, двум портами USB 2.0 и одним USB 3.0. Размеры корпуса равны 488:440:230 мм. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.