Представлен ПК-корпус Xigmatek Gaming X 3FX

Компания Xigmatek представила корпус Gaming X 3FX, который предназначен для создания игровой системы с эффективной вентиляцией. Последнее достигается за счет сетчатой передней панели. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера ATX, micro-ATX и mini-ITX, видеокарт длиной до 320 мм, двух 3,5 или 2,5-дюймовых накопителей, трех 120/140 мм вентиляторов спереди, двух 120 мм сверху и одного 120 мм кулера сзади, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм и процессорного кулера высотой до 160 мм. Также отметим боковую панель из закалённого стекла и размеры 372:210:480 мм. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Xigmatek Gaming X 3FX
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