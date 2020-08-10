Представлен ПК-корпус Xigmatek Grip

Компания Xigmatek представила компьютерный корпус Grip, который ориентирован на создание производительной игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, видеокарт длиной до 320 мм, двумя 3,5- и двумя 2,5-дюймовыми накопителями, блоком питания длиной до 180 мм, процессорного кулера высотой до 158 мм, до шести 120-мм вентиляторов и жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 240 мм. Также отметим сетчатую переднюю и верхнюю панели, боковую панель из закаленного стекла, гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0, один порт USB 3.0 и габариты 455:410:203 мм.

Комментарии и отзывы Xigmatek Grip
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