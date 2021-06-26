Представлен ПК-корпус Xigmatek VF1

Компания Xigmatek представила ПК-корпус VF1, который ориентирован на создание компактной игровой системы. Новинка характеризуется четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой системных плат формата Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарты длиной до 270 мм, до двух 3,5 или 2,5-дюймовых накопителей, блока питания длиной до 160 мм, процессорного охладителя высотой до 155 мм.

Также отметим черную расцветку, переднюю панель с полосой многоцветной подсветки, комплектный 80-мм кулер с RGB-подсветкой, боковую панель из прозрачного акрила, габариты 360:307:178 мм, стандартные аудиогнезда, а также по одному интерфейсу USB 3.0 и USB 2.0.

Комментарии и отзывы Xigmatek VF1
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