Представлен ПК-корпус Xigmatek Zeus M Spectrum Edition

Компания Xigmatek пополнила ассортимент компьютерных корпусов открытого типа моделью Zeus M - Spectrum Edition, которая выделяется своим ярким дизайном. Новинка характеризуется поддержкой системных плат Micro-ATX или Mini-ITX, видеокарт длиной до 280 мм, трех 2,5-дюймовых накопителей или сочетанием одного устройства формата 3,5 дюйма и одного 2,5-дюймового накопителя, блока питания длиной 165 мм, процессорного кулера высотой до 160 мм, шести 120-мм вентиляторов или жидкостной системы охлаждения с тремя радиаторами формата 240, 240 и 120 мм, четырьмя слотами для карт расширения, боковыми стенками из закаленного стекла и передней панелью с RGB-подсветкой в виде узора. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.