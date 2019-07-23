Представлен ПК-корпус Zalman X3

Компания Zalman пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Zalman X3, которая была показана еще на июньской выставке Computex 2019. Новинка характеризуется поддержкой материнских плат типоразмера до ATX, до семи карт расширения, видеокарт длиной до 350 мм, процессорного кулера высотой до 175 мм, блока питания длиной до 180 мм, до четырех накопителей, двух вентиляторов типоразмера 120-мм или 140-мм в дополнение к четырем уже установленным 120-мм вентиляторам, а также системы жидкостного охлаждения с радиатором длиной до 360 мм. Габариты корпуса равны 430:210:459 мм, а масса – 9,1 кг.