Представлен ПК-рюкзак Zotac VR GO 3.0

Компания Zotac представила компьютер-рюкзак VR GO 3.0, который был впервые показан еще на январской выставке CES 2020. Данный ПК ориентирован в первую очередь на работу с гарнитурой виртуальной реальности, которая не поставляется в комплекте.

Новинка оснащается мобильным шестиядерным процессором Intel Core i7-9750H 9-го поколения с частотами 2,6 – 4,5 ГГц, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070 с 8 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2667, NVMe SSD-накопителем вместимостью 240 ГБ, слотом для 2,5-дюймового SSD- или жёсткого диска с интерфейсом SATA III, модулями беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, сетевым адаптером Gigabit Ethernet, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1,4, шестью портами USB 3.0, двумя съемными аккумуляторами по 6000 мАч и операционной системой Windows 10. Габариты рюкзака равны 347,5:280,4:87,1 мм. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.