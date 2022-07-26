Представлен QHD-монитор AOC Q32V5CE

Компания AOC представила монитор Q32V5CE, который получил 31,5-дюймовую VA-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка характеризуется яркостью 300 кд/м2, контрастностью 3000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, кадровой частотой 75 Гц, временем отклика MPRT в 1 мс (4 мс GtG), 122% охватом цветовой палитры sRGB, разъемом USB Type-C 3.2, функцией подачи до 65 Вт энергии, портами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, концентратором с четырьмя USB-разъемами, 3,5-мм гнездом для наушников, аудиосистемой с 5-Вт стереофоническими динамиками, технологией FreeSync для более плавного геймплея, а также средствами Low Blue Light и Flicker-Free для заботы о глазах пользователя. Цена монитора составляет 360 долларов.