Представлен Vivo APEX 2019 - смартфон без отверстий и c модемом 5G

Компания Vivo представила в Китае смартфон APEX 2019, который, как и Meizu Zero, не имеет ни одного отверстия. Большинство функций взял на себя 6,39-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2340:1080 пикселей. Он выполняет роль громкоговорителя, микрофона и сканера отпечатков пальцев – причем прикладывать палец можно к любой части дисплея. Боковые механические клавиши, как и в Meizu Zero, заменены чувствительными к нажатию сенсорными поверхностями.

Также отметим корпус Super Unibody с полным отсутствием стыков, магнитные контакты в нижней части тыльной панели для подключения зарядки и кабеля USB, сдвоенную основную камеру на 12 Мп и 13 Мп, топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, модем 5G и 12 ГБ оперативной памяти в топовой версии. Куда разработчики спрятали фронтальную камеру, пока не сообщается. Впрочем, как и цена и дата выхода. Скорее всего, старта продаж Vivo APEX 2019 придется ждать до лета этого года.