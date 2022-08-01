Представлен WQHD-монитор MSI Modern MD272QP

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Modern MD272QP, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей (WQHD). Новинка характеризуется 95% охватом цветовой палитры sRGB, временем отклика 4 мс, кадровой частотой 75 Гц, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора до 178 градусов по вертикали и горизонтали, отображением 16,7 млн цветовых оттенков, интерфейсом USB Type-C с функцией подачи до 65 Вт энергии, 3,5-мм разъемом, портами HDMI 1.4b и DisplayPort 1.2, регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретный режим, 2-Вт стереофоническими динамиками, технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light Pro для заботы о глазах пользователя, а также функцией KVM для использования одного комплекта клавиатуры и мыши на двух разных ПК. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.