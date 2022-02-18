Представлен автоматический робот-пылесос Bestrobtic PC01 для чистки бассейнов

Мытье и очистка бассейнов никогда не была приятной работой, но команда Bestrobtic создала нового доступного, полностью автоматизированного робота для очистки бассейнов Bestrobtic PC01. Очиститель бассейна PC01 был разработан для сбора множества различных видов мусора, включая листья, грязь, гравий, пыльцу, водоросли и другие виды отходов, оставляя ваш бассейн кристально чистым.

Благодаря перезаряжаемой литий-ионной батарее емкостью 5000 мАч автоматический робот для бассейнов PC01 способен чистить бассейны площадью до 80 м² примерно за 100 минут. Когда его батарея начинает разряжаться или очистка будет завершена, он автоматически вернется к своей зарядной станции.

Запатентованный двигатель и водяные насосы обеспечивают большую мощность пылесоса при меньшем потреблении энергии, что делает его легче и эффективнее. Точность фильтрации была полностью повышена, чтобы обнаруживать объекты размером всего 0,12 мм, в то время как аналогичные продукты на рынке могут обнаруживать объекты только 0,18 мм. Благодаря контейнеру объемом 4000 мл PC01 идеально подходит для очистки больших бассейнов.