Представлен автоматический робот-пылесос Bestrobtic PC01 для чистки бассейнов

Мытье и очистка бассейнов никогда не была приятной работой, но команда Bestrobtic создала нового доступного, полностью автоматизированного робота для очистки бассейнов Bestrobtic PC01. Очиститель бассейна PC01 был разработан для сбора множества различных видов мусора, включая листья, грязь, гравий, пыльцу, водоросли и другие виды отходов, оставляя ваш бассейн кристально чистым.

Благодаря перезаряжаемой литий-ионной батарее емкостью 5000 мАч автоматический робот для бассейнов PC01 способен чистить бассейны площадью до 80 м² примерно за 100 минут. Когда его батарея начинает разряжаться или очистка будет завершена, он автоматически вернется к своей зарядной станции.

Запатентованный двигатель и водяные насосы обеспечивают большую мощность пылесоса при меньшем потреблении энергии, что делает его легче и эффективнее. Точность фильтрации была полностью повышена, чтобы обнаруживать объекты размером всего 0,12 мм, в то время как аналогичные продукты на рынке могут обнаруживать объекты только 0,18 мм. Благодаря контейнеру объемом 4000 мл PC01 идеально подходит для очистки больших бассейнов.
Комментарии и отзывы Bestrobtic PC01
Обзор Yeedi vac hybrid. Версия робот-пылесоса yeedi Vac Stat…
Обзор Yeedi vac hybrid. Версия робот-пылесоса yeedi Vac StatМодельная линейка робот-пылесосов от Yeedi не так давно пополнилась моделью с поддержкой определения типа…
Обзор Polaris PVCS 7090 HandStickPRO Aqua. Беспроводной пыле…
Обзор Polaris PVCS 7090 HandStickPRO Aqua. Беспроводной пылеТестируемый сегодня беспроводной пылесос Polaris PVCS 7090 HandStickPRO Aqua – многофункциональная модель…
Представлен пылесос Dyson V12 Detect Slim с лазерным датчико…
Представлен пылесос Dyson V12 Detect Slim с лазерным датчикоКомпания Dyson выпустила новый беспроводной пылесос с технологией лазерного обнаружения под названием Dys…
Представлен самоочищающийся робот-пылесос obode P8 Auto…
Представлен самоочищающийся робот-пылесос obode P8 AutoЭксперт по робототехнике obode только что объявил о выпуске P8, интеллектуального робота-пылесоса нового …
Обзор Redkey W12. Беспроводной пылесос с электрошваброй…
Обзор Redkey W12. Беспроводной пылесос с электрошвабройИзучаемый сегодня аккумуляторный пылесос Redkey W12 может использоваться как для сухой, так и влажной убо…
Обзор Eufy RoboVac L70 Hybrid. Робот-пылесос 2-в-1 с лазерно…
Обзор Eufy RoboVac L70 Hybrid. Робот-пылесос 2-в-1 с лазерноТестируемый сегодня робот-пылесос Eufy RoboVac L70 Hybrid оснащен лазерной навигацией iPath. Из его особе…
Представлен автоматический робот-пылесос Bestrobtic PC01 для…
Представлен автоматический робот-пылесос Bestrobtic PC01 дляМытье и очистка бассейнов никогда не была приятной работой, но команда Bestrobtic создала нового доступно…
Обзор Starwind SSV9550. Паровой пылесос 3-в-1…
Обзор Starwind SSV9550. Паровой пылесос 3-в-1В центре внимания сегодня паровой пылесос Starwind SSV9550, поддерживающий разные типы уборки. Это универ…
Обзор Tefal RG7275WH. Робот-пылесос с сухой и влажной уборкойОбзор Tefal RG7275WH. Робот-пылесос с сухой и влажной уборкой
Обзор Starwind SSV9550. Паровой пылесос 3-в-1 Обзор Starwind SSV9550. Паровой пылесос 3-в-1
Обзор Jimmy H8 Pro. Вертикальный пылесос с большим количеством насадокОбзор Jimmy H8 Pro. Вертикальный пылесос с большим количеством насадок
Обзор 360 Smart AI G50. Пылесос с картой, влажной уборкой и АлисойОбзор 360 Smart AI G50. Пылесос с картой, влажной уборкой и Алисой
Обзор Tesvor A1. Недорогой робот пылесос с влажной уборкой и Wi-FiОбзор Tesvor A1. Недорогой робот пылесос с влажной уборкой и Wi-Fi
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor