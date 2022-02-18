Представлен автоматический робот-пылесос Bestrobtic PC01 для чистки бассейнов

Благодаря перезаряжаемой литий-ионной батарее емкостью 5000 мАч автоматический робот для бассейнов PC01 способен чистить бассейны площадью до 80 м² примерно за 100 минут. Когда его батарея начинает разряжаться или очистка будет завершена, он автоматически вернется к своей зарядной станции.
Запатентованный двигатель и водяные насосы обеспечивают большую мощность пылесоса при меньшем потреблении энергии, что делает его легче и эффективнее. Точность фильтрации была полностью повышена, чтобы обнаруживать объекты размером всего 0,12 мм, в то время как аналогичные продукты на рынке могут обнаруживать объекты только 0,18 мм. Благодаря контейнеру объемом 4000 мл PC01 идеально подходит для очистки больших бассейнов.