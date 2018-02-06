Представлен автомобильный пылесос STARWIND CV-140

Линейка автомобильных пылесосов STARWIND пополнилась новой моделью CV-140. Новинка станет надежным помощником для владельцев автомобилей. Представленная модель быстро и качественно устранит мусор, пыль и другие загрязнения в салоне машины. Ее небольшой вес и эргономичная конструкция дают дополнительный комфорт в процессе использования.

Автомобильный пылесос STARWIND CV-140 оснащен современным двигателем, который гарантирует высокую производительность. Максимальная мощность всасывания составляет 150 Вт, а это значит, что данное устройство является одним их самый мощных на рынке, поскольку у подавляющего количества автомобильных пылесосов этот показатель не превышает 30–70 ‎Вт.