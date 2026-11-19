В России представлены робот-пылесосы Dreame L60 Ultra и L50 Ultra LE

В нашей стране стартовали продажи двух моделей роботов-пылесосов от Dreame — L60 Ultra и L50 Ultra LE, предназначенных для сухой и влажной уборки. Оба аппарата способны очищать пространство под низкой мебелью — кроватями, диванами и шкафами, однако навигационные решения в них реализованы по-разному. В L60 Ultra применен лидар VersaLift, который перед заездом под мебель опускается: в этом положении высота устройства равна 8,9 см¹. В L50 Ultra LE датчик интегрирован в корпус высотой 8,3 см, поэтому выступающая башня отсутствует.

Каждая из моделей ориентирована на свои задачи. L60 Ultra преодолевает пороги без посторонней помощи, а также собирает шерсть и волосы, причем на щетки наматывается меньше. Его станция выполняет промывку насадок после уборки кухни. L50 Ultra LE подойдет тем, кому нужно регулярно поддерживать чистоту в квартире, в том числе на участках под мебелью и вдоль плинтусов. В обеих конфигурациях станция освобождает пылесборник от мусора, а затем промывает и сушит насадки. Нередко пыль под кроватью или диваном остается вне маршрута робота — причина в слишком малом зазоре между полом и мебелью. В L60 Ultra задействован выдвижной лидар VersaLift: на открытом пространстве он приподнимается и сканирует окружение на 360°, а при приближении к низкой мебели убирается в корпус.

В результате высота аппарата снижается до 8,9 см — для проезда требуется просвет не менее 9,1 см¹. Обнаруживать препятствия, в том числе в затемненных зонах, помогают AI-камера, двойной лазерный датчик со структурированным светом и LED-подсветка. Система способна распознавать свыше 280 типов объектов и учитывает их при прокладке маршрута — к примеру, провода и мелкие предметы под диваном она обходит.