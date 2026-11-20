Сегодня детально рассмотрим робот-пылесос HAIER HSR PRO R4 с влажной и сухой уборками, сопровождаемый станцией самоочистки. Это современная модель с продвинутой системой навигации, включающей лидар и dToF лазеры с поддержкой построения виртуальной карты помещения, максимальной мощностью всасывания 15 000 Па, приложением на iOS и Android для проведения тонких настроек, составления плана уборки, создания виртуальных стен и редактирования виртуальной карты, контроля ресурса аксессуаров, управления станцией самоочистки, а также интеграции с голосовыми ассистентами, включая Алису и Салют.

Комплектация

Поставляется в двойной коробке. Внешняя из транспортировочного картона с логотипом бренда и краткими данными по характеристикам. Внутренняя с полиграфией, предоставляющей подробную информацию по особенностям исполнения робот-пылесоса и его возможностям. В целом же такой подход обеспечивает надежную транспортировку и исключает получение повреждений.

Внутри коробки покупатель обнаружит станцию самоочистки и съемный трап для заезда, три дополнительных мешка для сбора пыли, кабель с евровилкой, сам пылесос, два съемных мопа для влажной уборки, четыре дополнительных салфетки для мопов, три HEPA-фильтра, сменная боковая щетка, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Это классический робот-пылесос, выполненный преимущественно из прочного белого пластика с практичным матовым покрытием. Отпечатки пальцев и пыль на нем не видна, при этом в интерьере выглядит стильно.

На крышке блок лидара в выступающей башенке. Максимальная высота с ее учетом 10.5 мм, при этом основная часть ниже. С проходом вдоль мягкой мебели, шкафов и под кроватями проблем замечено не было. Рядом с башенкой три механические кнопки с прорезиненным покрытием.

Верхняя крышка у робот-пылесоса крепится на магнитах. Ее можно полностью снять и под ней находится наклейка с технической информацией и контейнер для сбора сухого мусора с HEPA-фильтром.

Несмотря на функцию самоочистки на станции полный доступ к контейнеру с емкостью 280 мл тоже важен, позволяя пользователю HAIER HSR PRO R4 очищать его самостоятельно, а также интервально проводить чистку от пыли элементом системы фильтрации.

Спереди традиционный подпружиненный бампер, смягчающий возможные столкновения с предметами на полу. В его центральной части в небольшом углублении dToF лазеры, используемые для ориентации в пространстве, обнаружении стен и препятствий. Он поддерживает не только расстояние до объекта, но и определяет его высоту, эти данные в последующем используются для построения редактируемой виртуальной карты помещения.

На тыльной стороне корпуса решетки для выпуска очищенного воздуха и контакты для зарядки. Здесь же расположены отверстия для заправки чистой водой и сопло, используемое для автоматической очистки контейнера с собранным сухим мусором. Выпускное канал скрыт резиновой шторкой на боковой стороне корпуса.

Основание HAIER HSR PRO R4 из износоустойчивого пластика. Установлена только одна боковая щетка, на месте второй находится ультразвуковой датчик определения коврового покрытия. Конструкция у них оптимизирована для легкого удаления собранных волос и всасывания их внутрь корпуса. В центральной части под съемной рамкой вращающийся валик с V-образными рядами искусственного ворса и силиконовыми ламелями.

По периметру размещены датчики определения высоты, предотвращение падение с лестницы и свесов. В тыльной части с помощью магнитов фиксируются два круглых мопа для влажной уборки с салфеткой. Один из них выдвигается за пределы корпуса протирая полы вплотную со стенами, плинтусами и шкафами.

Станция самообслуживания

Станция выполнена в виде колонны с установленными в верхней части двумя емкостями, под чистую и грязную воду. На передней стороне съемная крышка с магнитным креплением, скрывающая отсек с предустановленным с завода мешком для сбора сухого мусора с емкостью 3.5 литра. В комплекте изначально предусмотрели сменные мешки для мусора.

Емкости для воды выполнены из тонированного пластика, через него можно контролировать уровень наполнения, но при этом грязная вода в одной из емкостей не будет ухудшать внешний вид станции. Для удобного извлечения в крышках находятся скрытые ручки.

Перед эксплуатацией HAIER HSR PRO R4 в передней части станции устанавливается трап с рельефной поверхностью. По нему робот-пылесос будет съезжать и заезжать после завершения уборки. В нише на площадке два углубления под мопы. На станции проводится мойка мопов и сушка горячим воздухом 55 градусов.

Отсоединяемый провод питания подключается в тыльной части, для аккуратной организации кабель-менеджмента есть канал как для вывода с правой, так и левой части.

Приложение

Для iOS и Android доступно приложение Smart Life к которому будет необходимо подключить робот-пылесос к локальной сети по Wi-Fi 2.4 ГГц. Это приложение объединяет разные типы устройств и будет полезно для организации экосистемы умного дома. Сам процесс сопряжения прошел легко и быстро.

После добавления получаем доступ к управлению устройством. В главном окне предлагается быстрое построение карты помещения, которое проводится быстрым перемещением по всем доступным комнатам и коридорам. После этого карту можно редактировать, задав названия комнат, выставив виртуальные стены и отметить участки, которые будут игнорироваться при уборке. Запуск уборки по одному из сценариев: автоматическая, уборка только одной комнаты, зональная и локальная. Для станции можно запустить очистку контейнера от сухого мусора, промывку мопов и их сушку горячим воздухом.

В параметрах уборки: сухая уборка, влажная уборка, сухая и влажная уборка, влажная уборка после сухой. Мощность всасывания с регулировкой в пяти диапазонах. Интенсивность подачи воды на салфетки при влажной уборке. Одна или две уборки. Управление созданными картами. Расписание уборки как с общим планированием для всего помещения, так и для каждой комнаты в отдельности. Настройки базы с выбором времени на мойку мопов, режим мытья полов (быстрый, стандартный, тщательный). Автоматическая или ручная выгрузка мусора на базу, интенсивность проведения очистки. Режим сушки мопов (быстрый, стандартный, тщательный). Встроенный пульт ДУ для ручного перемещения по полу. Русская озвучка с регулируемым уровнем громкости.

В дополнительных настройках включение/отключение подсветки кнопок, блокировка от детей, возобновление уборки с места установки, выбор метрической системы измерения площади. Вывод истории уборки, настройки уборки для ковров. Режим не беспокоить для исключения уборки в вечернее время. Просмотр статистики использования расходников для последующего принятия решения о замене.

Тесты

Экосистема Smart Life — удобный вариант для умного дома: поддерживается интеграция с большим количеством систем и голосовых ассистентов, например Яндекс. В эксплуатации связка с умным домом работала стабильно, а управление через приложение и автоматизации оказалось удобным: можно быстро запустить уборку, выбрать её тип или запланировать на нужное время.

Для начала необходимо определиться с местом установки станции самоочистки с учетом свободного съезда и заезда робота. Установить на основание мопы с салфетками, в емкость для чистой воды на станции залить по необходимости чистую воду. Рекомендуется провести полный сеанс зарядки, который можно будет совместить с добавлением в приложение.

HAIER HSR PRO R4 отличает высокая мощность всасывания до 15 000 Па. Это повышает качество сбора загрязнений с полового покрытия и ковров. Собирал мусор, пыль, волосы домашних животных из углублений. При этом большинство задач во время повседневной уборки решается на стандартной мощности. При автоматическом построении маршрута перемещения по квартире, последовательно проходит всю площадь змейкой и вдоль стен.

Без проблем справлялся с заездом и съездами на ковры с ворсом, преодолевал пороги. Колеса с рядами грунтозацепов обеспечивают надежное сцепление с разными типами половых покрытий. Емкости аккумулятора в 5200 мАч с запасом хватало для уборки трехкомнатной квартиры.

В повседневной уборке хорошо показал себя режим «Влажной уборки, после сухой», когда сначала проводится сбор сухих загрязнений на полу, а уже после этого протирает мопами. С учетом поддержки расписания уборки, это можно проводить, когда дома никого нет. В отличие от моделей, где установлена статичная салфетка, здесь используется вращение мопов, которое имитирует ручное мытье полов под давлением. За счет этого справляется с засохшими пятнами, отдельно сам пользователь может регулировать интенсивность уборки и степень увлажнения салфеток.

Итоги

После завершения влажной уборки, возвращается на станцию и на ней проводится мойка мопов. Чистая вода подается из емкости, вращением мопы промываются от загрязнений, а уже грязная вода засасывается в емкость. Останется только снять ее со станции и вылить грязую воду в канализацию. После мойки запускается сушка воздухом, это предотвратит появление неприятных запахов и необходимость сушить салфетки вручную.HAIER HSR PRO R4 – современный робот-пылесос со станцией самоочистки из средней ценовой категории, предлагающий продвинутый набор возможностей, высокую мощность всасывания, набор аксессуаров в комплекте, навигацию с построением виртуальной карты помещения, влажную уборку в вращающимися мопами, функцию антизапутывания, приложение для детальных настроек.