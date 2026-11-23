В России представлен робот-пылесос Roborock Qrevo Edge 2 Flow

На российском рынке появился аппарат Roborock Qrevo Edge 2 Flow — это робот для уборки с валиком для мытья, созданный, чтобы выполнять и сухую, и влажную очистку комплексно, при этом участие человека сводится к минимуму. В конструкции предусмотрена самоочистка под давлением SpiraFlow 2.0, вакуумная система HyperForce с показателем силы всасывания вплоть до 35 000 Па, а также навигация RetractSense, благодаря которой устройство способно работать под невысокой мебелью. Кроме того, новинку наделили двумя механизмами защиты от накручивания волос и шерсти, функцией распознавания загрязнений на базе ИИ и многофункциональной станцией, которая автоматически промывает и высушивает устройство.

По всей ширине моющего валика чистая вода подаётся под напором через 16 отверстий — за это отвечает водяной насос. Вращение валика достигает 240 оборотов за минуту, тогда как сила его прижима к поверхности пола доходит до 15 Н***. Подобное решение облегчает удаление липкой грязи, отпечатков лап животных и обуви, а также разлитых жидкостей. Валик постоянно промывается свежей водой: грязная влага отводится и скапливается в отдельной ёмкости, из-за чего качество влажной уборки сохраняется на всём протяжении цикла. Благодаря RGB-технологии с ИИ робот определяет, какое покрытие лежит на полу, и сам корректирует объём подаваемой воды. Когда начинается ковровое покрытие, моющий валик поднимается вверх — на высоту до 15 мм, чтобы ковёр не намокал.

Для каждого ковра в приложении доступна настройка отдельного сценария: либо усиленная очистка с ростом мощности всасывания, либо обход по контуру без соприкосновения с влажным валиком. В навигационной системе RetractSense выдвижной лидар на открытых зонах сохраняет поднятое положение — так он сканирует пространство по кругу на 360° и строит карту, а под мебелью автоматически убирается внутрь. За счёт этого устройство приспосабливается к стеснённому пространству и более точно очищает участки под кроватями, диванами и прочей низкой мебелью.

Чтобы убирать углы и полосы вдоль стен, предусмотрены раздвижная боковая щётка и выдвижной валик для мытья, положение которого регулируется автоматически. Выдвигаться валик может на расстояние до 44 мм, при этом при уборке по контуру отступ от кромки не превышает 10 мм. Это позволяет собирать грязь вдоль плинтусов, около мебельных ножек и в прочих местах, где обычные щётки не могут обеспечить надёжного контакта с поверхностью.