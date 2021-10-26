Представлен белый ПК-корпус Xigmatek Vortex Arctic

Компания Xigmatek пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Vortex Arctic, которая ориентирована на создание игровой системы. Новинка формата Mid Tower характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, видеокарт длиной до 290 мм, одного 3,5- и одного 2,5-дюймового накопителя с нестандартным креплением (вертикальное размещение параллельно передней панели), до пяти кулеров, жидкостной системы охлаждения со 120-мм радиатором и процессорного охладителя высотой до 160 мм. Также отметим белую расцветку, комплектный 120-мм RGB-вентилятор Sync XCR120, многоцветную подсветку, боковую стенку из закалённого стекла, перфорированную верхнюю панель, два интерфейса USB 2.0 и один USB 3.0, а также аудиогнезда. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.