Представлен беспроводной пылесос Redroad V17 с двойной роликовой щеткой

Представлен беспроводной пылесос Redroad V17 с передовыми технологиями, превосходными функциями и стильным дизайном.

Пылесос Redroad V17 оснащен двойной моторизованной роликовой щеткой всенаправленного действия, убирать с Redroad V17 в труднодоступных местах теперь не составляет труда. Пылесос работает тихо, благодаря 9-ступенчатой системе шумоподавления. Бесщеточный двигатель Maglev снижает трение и шум. Максимальный уровень шума достигает 60 дБ. Номинальная мощность пылесоса 450 Вт составляет 155 AW всасывания.

Устройство использует систему фильтрации третьего поколения Mandala. Двойные HEPA-фильтры с активированным углем, они улавливают 99,97% мелких частиц. Набор инструментов подходит не только для работы в помещении, но и для чистки автомобиля. Есть насадка со светодиодной подсветкой.

Redroad V17 отличается стильным дизайном, владелец может выбрать цвет крышки фильтра HEPA. Компоненты пылесоса, включая верхний фильтр HEPA и роликовая щетка легко чистятся. Redroad V17 оснащен цветным OLED-экраном, на котором отображается время автономной работы, напоминания о замене резервуара для мусора, а также предупреждения об ошибках.

Новинка имеет емкостный аккумулятор на 2500 мАч обеспечивая до 60 минут (250 м2) уборки в экономичном режиме. Аккумулятор в пылесосе съемный.

Модель Redroad V17 появится в России этой осенью.
Комментарии и отзывы Redroad V17
Обзор Tefal RG7275WH. Робот-пылесос с сухой и влажной уборко...
Обзор Tefal RG7275WH. Робот-пылесос с сухой и влажной уборкоЕсли вы хоть раз задумывались о том, что вам лень убираться дома, и кто бы за вас пропылесосил и помыл по...
Робот-пылесос Roborock S7 оснащен технологией VibraRise...
Робот-пылесос Roborock S7 оснащен технологией VibraRiseRoborock выпускает новый робот-пылесос в России. Roborock S7 оснащен инновационной технологией VibraRise,...
Представлен робот-пылесос Midea M7 Pro...
Представлен робот-пылесос Midea M7 ProMidea Group, китайская компания из списка Fortune Global 500 и один из крупнейших производителей роботов ...
Обзор 360 Smart AI G50. Пылесос с картой, влажной уборкой и ...
Обзор 360 Smart AI G50. Пылесос с картой, влажной уборкой и В центре внимания сегодня робот пылесос Smart AI G50 с поддержкой влажной и сухой уборок. Помимо этого по...
Обзор Roborock S6 MaxV (RU). Мощный и инновационный робот-пы...
Обзор Roborock S6 MaxV (RU). Мощный и инновационный робот-пыСейчас рядовой пользователь уже не задумывается о том, как сильно умные девайсы меняют нашу жизнь. Все бо...
Обзор Xiaomi Roidmi EVE Plus (SDJ01RM). Робот-пылесос со ста...
Обзор Xiaomi Roidmi EVE Plus (SDJ01RM). Робот-пылесос со стаВ рамках «Лаборатории» ранее мы уже проводили тестирование робот-пылесоса ...
Обзор Polaris PVCS 4000 HandStickPRO. Беспроводной пылесос с...
Обзор Polaris PVCS 4000 HandStickPRO. Беспроводной пылесос сПри выборе пылесоса для квартиры или дома оптимальным вариантом в 2021 году являются беспроводные модели ...
Выпущен робот-пылесос RoboVac G30 Hybrid с технологией гирон...
Выпущен робот-пылесос RoboVac G30 Hybrid с технологией гиронEufy представила новый робот-пылесос RoboVac G30 Hybrid, предназначенный для сухой и влажной уборки. ...
Обзор Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home. Робот-пылесос с поддержкой голосового управленияОбзор Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home. Робот-пылесос с поддержкой голосового управления
Обзор Xiaomi Roidmi EVE Plus (SDJ01RM). Робот-пылесос со станцией самоочисткиОбзор Xiaomi Roidmi EVE Plus (SDJ01RM). Робот-пылесос со станцией самоочистки
Обзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-FiОбзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-Fi
Обзор Jimmy H8 Pro. Вертикальный пылесос с большим количеством насадокОбзор Jimmy H8 Pro. Вертикальный пылесос с большим количеством насадок
Обзор BBK BV2527. Недорогой беспроводной пылесос с циклоном и HEPAОбзор BBK BV2527. Недорогой беспроводной пылесос с циклоном и HEPA
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor