Представлен беспроводной пылесос Redroad V17 с двойной роликовой щеткой

Представлен беспроводной пылесос Redroad V17 с передовыми технологиями, превосходными функциями и стильным дизайном.

Пылесос Redroad V17 оснащен двойной моторизованной роликовой щеткой всенаправленного действия, убирать с Redroad V17 в труднодоступных местах теперь не составляет труда. Пылесос работает тихо, благодаря 9-ступенчатой системе шумоподавления. Бесщеточный двигатель Maglev снижает трение и шум. Максимальный уровень шума достигает 60 дБ. Номинальная мощность пылесоса 450 Вт составляет 155 AW всасывания.

Устройство использует систему фильтрации третьего поколения Mandala. Двойные HEPA-фильтры с активированным углем, они улавливают 99,97% мелких частиц. Набор инструментов подходит не только для работы в помещении, но и для чистки автомобиля. Есть насадка со светодиодной подсветкой.

Redroad V17 отличается стильным дизайном, владелец может выбрать цвет крышки фильтра HEPA. Компоненты пылесоса, включая верхний фильтр HEPA и роликовая щетка легко чистятся. Redroad V17 оснащен цветным OLED-экраном, на котором отображается время автономной работы, напоминания о замене резервуара для мусора, а также предупреждения об ошибках.

Новинка имеет емкостный аккумулятор на 2500 мАч обеспечивая до 60 минут (250 м2) уборки в экономичном режиме. Аккумулятор в пылесосе съемный.

Модель Redroad V17 появится в России этой осенью.