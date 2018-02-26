Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков первой в мире моделью с сенсорным экраном FullView, получившей название MateBook X Pro. Новинку оснастили металлическим корпус толщиной 14,6 мм, 13,9-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 3K (3000:2000 пикселей), процессорами Intel Core i7/i5 восьмого поколения, дискретной видеокартой Nvidia GeForce MX150 с 2 ГБ видеопамяти, аккумулятором емкостью 57,4 Втч, аудиосистемой Dolby Atmos, а также сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку включения. Ноутбук появится в продаже в мае по цене 1499 евро за версию с процессором Intel Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 256 ГБ. Максимальная конфигурация с чипом Intel Core i7, 16 ГБ ОЗУ и SSD емкостью 512 ГБ оценена в 1899 евро.