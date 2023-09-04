Представлен бюджетный мини-ПК Chuwi HeroBox

Компания Chuwi пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью HeroBox, которая оценена всего в 160 долларов. Новинка характеризуется корпусом с объёмом чуть меньше литра и размерами 188:138:37 мм, 4-ядерным процессором Intel Processor N100 с 6 МБ кэш-памяти третьего уровня, TDP 6 Вт и максимальной тактовой частотой 3,4 ГГц (производительность на уровне 65-Вт Core i5 из 2017 года), 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ, двумя интерфейсами USB 3.0 и двумя USB 2.0, разъемами USB-C, HDMI и VGA, портом RJ45, слотом для карты памяти microSD, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

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