Представлен бюджетный планшет Alcatel 1T

Бренд Alcatel представил два бюджетных планшета Alcatel 1T, работающих под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Новинка выйдет в 10-дюймовой и 7-дюймовой версиях с разрешением 1280:800 и 1024:600 пикселей соответственно. Также планшеты получили четырехъядерный процессор MediaTek MT8321, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ у старшей версии или 8 ГБ у младшей, аккумуляторы на 4000 и 2580 мАч, детский режим Kids Mode, а также предварительно установленные игры и приложения, ориентированные на детей. Alcatel 1T выйдет на рынках Европы, Латинской Америки и Азии во втором квартале 2018 года по цене 70 и 100 евро.