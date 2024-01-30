Представлен бюджетный планшет Lenovo A10 Pad

Компания Lenovo пополнила ассортимент доступных планшетов моделью A10 Pad, которая обойдется на домашнем для производителя китайском рынке в 125 долларов. Новинку оснастили 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1280:800 пикселей (формат HD) и сертификатом TÜV Rheinland о низком уровне синего света, 22-нанометровым 8-ядерным процессором Allwinner A523 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим адаптером Mali G57 MC1 2EE, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, основной камерой на 8 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, а также батареей ёмкостью 6000 мАч.