Представлен бюджетный планшет Lenovo Tab K11

Компания Lenovo представила планшет Tab K11, который относится к сегменту доступных устройств. Новинку оснастили 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 400 кд/кв.м, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G88 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4Х и 128 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 7040 мАч, поддержкой проводной 10-Вт зарядки, селфи-камерой на 8 Мп, тыльной камерой разрешением 13 Мп, корпусом с размерами 255,26:166,31:7,15 мм и массой 465 граммов, четырьмя динамиками и поддержкой стилуса Lenovo Tab Pen с распознаванием 4096 степеней нажатия. Цена планшета пока не раскрывается.