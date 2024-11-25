Представлен бюджетный планшет Teclast T60 Plus

Компания Teclast пополнила ассортимент планшетов моделью T60 Plus, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 110 долларов. Новинка получила 12-дюймовый дисплей IPS с разрешением 2000:1200 точек, пиковой яркостью 330 нит и кадровой частотой 90 Гц, 12-нанометровую однокристальную систему MediaTek Helio G88 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G52 MP2, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти, основную камеру на 16 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 8000 мАч, модем для сотовых сетей 4G, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.0, предустановленную операционную систему Android 14 и алюминиевый корпус толщиной 8 мм и и массой 610 грамм.