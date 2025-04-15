Представлен бюджетный смартфон Acer Super ZX

Компания Acer пополнила ассортимент смартфонов моделью Super ZX, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 115 долларов. Новинку оснастили 6,7-дюймовым LCD-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц, 6-нанометровым 8-ядерным чипсетом MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, графическим ускорителем Mali-G57 MP2 и модемом 5G, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш-памяти, основной камерой с модулями на 64 Мп (Sony LYTIA), 2 Мп (сенсор глубины сцены) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом толщиной 8,6 мм, боковым дактилоскопическим сенсором и предустановленной операционной системой Android 15.