Представлен бюджетный смартфон Gionee Max с АКБ на 5000 мАч

Индийская компания Flipkart пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Gionee Max, цена которого составит около 80 долларов. Новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,1-дюймовым дисплеем с изогнутым стеклом 2.5D и разрешением HD+, фронтальной камерой, которая расположена в каплевидном вырезе, вертикально ориентированной сдвоенной основной камерой, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Более подробные характеристики, как и дату начала продаж Gionee Max, индийский производитель обещает раскрыть уже завтра.

Комментарии и отзывы Gionee Max
Обзоры:
Обзор be quiet! Pure Base 500DX (BGW37). Тихий корпус с управляемой подсветкойОбзор be quiet! Pure Base 500DX (BGW37). Тихий корпус с управляемой подсветкой
Обзор GAMDIAS Argus E4 (GM-GCAE4). Недорогой корпус со стеклом и подсветкойОбзор GAMDIAS Argus E4 (GM-GCAE4). Недорогой корпус со стеклом и подсветкой
Лучший Mini-ITX корпус. Thermaltake Core V1 CA-1B8-00S6WN-01 WhiteЛучший Mini-ITX корпус. Thermaltake Core V1 CA-1B8-00S6WN-01 White
Новости:
Представлен ПК-корпус Aerocool Zauron

Компания Aerocool пополнила ассортимент корпусов моделью Zauron, которая представляет типоразмер Mid Towe...
Phanteks представила корпус Enthoo Pro II с улучшенными показателями охлаждения

Phanteks улучшена дизайн Enthoo Pro II по сравнению с оригинальной версией, а также корпус получил массу ...
Представлен корпус Fractal Design Meshify C TG Phantom Gaming Edition

Компании Fractal Design и ASRock пополнили ассортимент корпусов моделью Meshify C TG Phantom Gaming Editi...
Обзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-TowerОбзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-Tower
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
Обзор SVEN PS-435. Портативная колонка для дачи и вечеринок на природеОбзор SVEN PS-435. Портативная колонка для дачи и вечеринок на природе
Обзор Marvo CM370. Тест комплекта периферии: мышка, клавиатура, наушники и коврикОбзор Marvo CM370. Тест комплекта периферии: мышка, клавиатура, наушники и коврик
Лучшие индукционные варочные панели. LEX EVI 430 BLЛучшие индукционные варочные панели. LEX EVI 430 BL
EKWB представила новые продукт линейки E...
EKWB представила новые продукт линейки EНа EK Cooling Expo 2020, компания EKWB представила новые продукты. EKWB известна своими продуктами для си...
Xiaomi выпустила мини-компьютер на базе ...
Xiaomi выпустила мини-компьютер на базе Xiaomi Ningmei CR100 представляет из себя мини-компьютер весом 760 грамм. В настоящее время он продает на...
Представлена материнская плата MSI B550M...
Представлена материнская плата MSI B550MКомпания MSI представила материнскую плату B550M Pro-Dash на новенькой системной логике AMD B550, которая...
Видеоигра The Last of Us Part II получае...
Видеоигра The Last of Us Part II получаеNaughty Dog официально анонсировала обновление "Grounded Update", который добавляет 8-битный режим, режим...
DxOMark не впечатлил звук в Sony Xperia ...
DxOMark не впечатлил звук в Sony Xperia Специалисты лаборатории DxOMark протестировали звук во флагманском смартфоне Sony Xperia 1 II, и он их не...
KIOXIA представила SSD накопители NVMe в...
KIOXIA представила SSD накопители NVMe вKIOXIA Europe GmbH разработала и начала поставки технических образцов корпоративных и предназначенных для...
Призовой фонд турнира по Dota 2 The Inte...
Призовой фонд турнира по Dota 2 The InteПосле выпуска комплектов уровней Dota 2 Battle Pass, призовой фонд международного турнира The Internation...
MSI выпустила новое обновления для BIOS ...
MSI выпустила новое обновления для BIOS После того как AMD разработала новую версию прошивки для материнских плат AMD AGESA 1.0.0.6 производители...
Новый Philips SpeedPro Max Aqua 3 в 1 дл...
Новый Philips SpeedPro Max Aqua 3 в 1 длКомпания Philips представила новый пылесос SpeedPro Max Aqua 3 в 1. ...
Камера Olympus OMD E-M10 IV получит 20-М...
Камера Olympus OMD E-M10 IV получит 20-МСетевые источники раскрыли характеристики беззеркальной фотокамеры Olympus OMD E-M10 IV, официальный дебю...
LG дополняет линейку UltraGear новым игр...
LG дополняет линейку UltraGear новым игрLG дополняет линейку UltraGear новым игровым монитор LG UltraGear 27GN950. Монитор обладает шикарным диза...
Представлен неттоп Zotac Zbox CI622 nano...
Представлен неттоп Zotac Zbox CI622 nanoКомпания Zotac пополнила ассортимент неттопов моделью Zbox CI622 nano, которая поставляется в виде Barebo...
Обзор Xiaomi Mi Band 5. Удобная зарядка, информативный дисплей и ухудшение автономностиОбзор Xiaomi Mi Band 5. Удобная зарядка, информативный дисплей и ухудшение автономности
Обзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-TowerОбзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-Tower
Обзор iBOX Zoom. Недорогой видеорегистратор с углом обзора 155 градусовОбзор iBOX Zoom. Недорогой видеорегистратор с углом обзора 155 градусов
Обзор Honor Magic Earbuds. Хорошие TWS-наушники с «шумодавом» Обзор Honor Magic Earbuds. Хорошие TWS-наушники с «шумодавом»
Обзор Slimtec Dual M4. Недорогой двухканальный видеорегистратор со скрытой установкойОбзор Slimtec Dual M4. Недорогой двухканальный видеорегистратор со скрытой установкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor