Представлен бюджетный смартфон Gionee Max с АКБ на 5000 мАч

Индийская компания Flipkart пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Gionee Max, цена которого составит около 80 долларов. Новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,1-дюймовым дисплеем с изогнутым стеклом 2.5D и разрешением HD+, фронтальной камерой, которая расположена в каплевидном вырезе, вертикально ориентированной сдвоенной основной камерой, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Более подробные характеристики, как и дату начала продаж Gionee Max, индийский производитель обещает раскрыть уже завтра.