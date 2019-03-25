Представлен бюджетный смартфон Huawei Enjoy 9e

Компания Huawei пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Enjoy 9e, которая оценена в Китае в 150 долларов. Новинку оснастили основной 13 Мп камерой со светосильным объективом F/1,8, фронтальной камерой на 8 Мп, неназванным восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,3 ГГц, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 6,09 дюймовым дисплеем с разрешением HD+, который занимает 87% площади передней панели, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с интерфейсной надстройкой EMUI 9.0. Смартфон появится в продаже в Китае уже 8 апреля.