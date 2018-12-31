Представлен бюджетный смартфон Huawei Y7 Pro 2019

Компания Huawei пополнила ассортимент бюджетных смартфонов Huawei Y7 Pro 2019, который оценен в 170 долларов. Новинку оснастили 6,26 дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей и соотношение сторон 19,5:9, четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш -памяти, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором на 4000 мАч, а также 3,5 мм разъемом для наушников. В качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2.