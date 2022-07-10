Представлен бюджетный смартфон Meizu 10s

Производитель смартфонов Meizu представил новую модель Meizu 10s. Новинка является бюджетной, но имеет схожий дизайн с iPhone 13.

Meizu 10s построен на базе платформы Unisoc T310 с одним ядром ​​Arm Cortex-A75 с частотой 2,0 ГГц, тремя ядрами Arm Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц и графическим процессором PowerVR GT7200. Устройство получило IPS-экран диагональю 6,52 дюйма и разрешением HD+. Частота обновления составляет 60 Гц. Что касается камеры, устройство имеет фронтальную камеру на 8 МП и основную камеру с сенсорами 48 МП, 2 МП и 0,3 МП.

Работает смартфон на пользовательском интерфейсе Flyme 9 Lite на базе Android 11. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Есть порт USB-C и стандартный разъем для наушников. Meizu 10s представлен в трех конфигурациях: с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти за 110 долларов, с 4/128 ГБ за 125 долларов и 6/128 ГБ за 140 долларов.