Представлен бюджетный смартфон Realme C33

Компания Realme пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью C33, которая работает под управлением ОС Android 12 с фирменной прошивкой Realme UI S Edition. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Unisoc T612 с тактовой частотой до 1,82 ГГц и графикой Mali-G57, 3 или 4 ГБ ОЗУ и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 6,52-дюймовым экраном с разрешением 1600:720 пикселей и яркостью 400 кд/м2, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 0,3 Мп, поддержкой Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, боковым дактилоскопом, FM-тюнером, 3,5-мм разъемом для наушников, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт. Смартфон появится в продаже 12 сентября по цене в 110 или 125 долларов в зависимости от версии.

Смартфон Vivo Y30 5G оценен в 240 долларов…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y30 5G, которая, в числе прочего, получила предуст…
Samsung представила 200 МП датчик камеры смартфона ISOCELL H…
Samsung представила 200 МП датчик камеры смартфона ISOCELL HP3. Компания также представляет новую техноло…
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022…
При выборе смартфона для школьника, несмотря на ограниченный бюджет на покупку, важно, чтобы он был надеж…
Realme Narzo 50i Prime оценен в 100 долларов…
Компания Realme объявила о выпуске бюджетного смартфона Narzo 50i Prime, который работает под управлением…
Опубликованы первые фото с камеры смартфона OnePlus 10T …
В сети появились первые фотографии, сделанные на основную камеру еще не представленного официально смартф…
Опубликованы характеристики смартфона OnePlus 10T 5G…
Компания OnePlus намерена представить смартфон OnePlus 10T 5G. …
Samsung отлично продает Galaxy S22 Ultra…
Неудивительно, что за последние пару лет у Samsung наблюдалось некоторое падение продаж, особенно серии G…
Камерофон Xiaomi 12S Ultra не прошел тест на прочность…
Популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность флагманский камерофон Xiaomi 12S Ultra, ко…
Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?
Лучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время братьЛучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время брать
Обзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкойОбзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкой
Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?
Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетникОбзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor