Представлен бюджетный смартфон Realme C33

Компания Realme пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью C33, которая работает под управлением ОС Android 12 с фирменной прошивкой Realme UI S Edition. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Unisoc T612 с тактовой частотой до 1,82 ГГц и графикой Mali-G57, 3 или 4 ГБ ОЗУ и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 6,52-дюймовым экраном с разрешением 1600:720 пикселей и яркостью 400 кд/м2, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 0,3 Мп, поддержкой Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, боковым дактилоскопом, FM-тюнером, 3,5-мм разъемом для наушников, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт. Смартфон появится в продаже 12 сентября по цене в 110 или 125 долларов в зависимости от версии.