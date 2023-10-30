Представлен бюджетный смартфон Tecno Pop 8

Компания Tecno пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Pop 8, которая получила дизайн основной камеры в стиле iPhone, а также программную имитацию Dynamic Island. Новинку также оснастили 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T606 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, 3 или 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, стереодинамиками, тыльной камерой с главным модулем на 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки и версией с тыльной панелью, оформленной экокожей.