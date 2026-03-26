Представлен бюджетный смартфон Vivo Y21 5G

Новинка также характеризуется поддержкой 44-Вт быстрой проводной зарядки, 6,74-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит и сертификацией TUV Rheinland по защите зрения Low Blue Light, 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300, тыльной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP65, ударопрочностью SGS, задней панелью из композитного материала, боковым дактилоскопом и предустановленной ОС Android 16. Цена смартфона составляет 210 долларов.