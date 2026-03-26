Представлен бюджетный смартфон Vivo Y21 5G

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов доступной моделью Y21 5G, одной из особенностей которой стала батарея ёмкостью 6500 мАч. По утверждению производителя, смартфон может проигрывать видео до 48 часов.

Новинка также характеризуется поддержкой 44-Вт быстрой проводной зарядки, 6,74-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит и сертификацией TUV Rheinland по защите зрения Low Blue Light, 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300, тыльной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP65, ударопрочностью SGS, задней панелью из композитного материала, боковым дактилоскопом и предустановленной ОС Android 16. Цена смартфона составляет 210 долларов.