Представлен бюджетный смартфон Vivo Y29 5G

Компания Vivo представила недорогой смартфон Y29 5G, который основан на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой 2,4 ГГц, графическим адаптером Mali-G57 MP2 и поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Новинка также характеризуется 6,68-дюймовым LCD-экраном с частотой обновления изображения 120 Гц и разрешением HD+, тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп и светодиодной вспышкой Dynamic Light, селфи-камерой разрешением 8 Мп, корпусом толщиной 8,1 мм и защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP64, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.4, АКБ ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 44-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой Funtouch OS 14. Смартфон обойдется на дебютном индийском рынке в 165, 190, 200 и 235 долларов за варианты с 4/128 ГБ, 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.