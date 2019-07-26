Представлен бюджетный смартфон Vivo Y90

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью начального уровня Y90, который оценен в 100 долларов. Новинку оснастили 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, чипсетом MediaTek Helio A22, модулем Bluetooth 5.0, а также двумя расцветками: черной и золотой. Сканер отпечатков пальцев в смартфоне не предусмотрен. Надо заметить, что в той же Индии, где и был представлен Y90, продается более дешевый Redmi 7A с более шустрым процессором.