Представлен бюджетный смартфон ZTE Blade A52 Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью Blade A52, которая оценена всего в 90 долларов. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Unisoc SC9863A с частотой до 1,6 ГГц, графикой IMG8322 и модемом 4G/LTE, 6,52-дюймовым экраном с разрешением 720:1600 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, селфи-камерой на 5 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, дактилоскопическим сенсором, слотом для карт памяти microSD, поддержкой Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъемом для наушников, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт и предустановленной ОС Android 11. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 13:03 . Продукт - ZTE Blade A52

VIVO представила смартфоны T1 и T1 Pro 5G…

Компания VIVO расширяет ассортимент мобильных устройств представив два новых смартфона VIVO T1 и T1 Pro 5… Компания VIVO расширяет ассортимент мобильных устройств представив два новых смартфона VIVO T1 и T1 Pro 5…

Смартфон Honor X8 оценен в 25 тысяч рублей…

Компания Honor дала старт российским продажам смартфона Honor X8, глобальная версия которого дебютировала… Компания Honor дала старт российским продажам смартфона Honor X8, глобальная версия которого дебютировала…

Обзор itel A49. Смартфон для типовых задач…

Компания itel в марте представила сразу два недорогих смартфона. У нас была возможность ознакомиться с ни… Компания itel в марте представила сразу два недорогих смартфона. У нас была возможность ознакомиться с ни…

Первое изображение передней панели смартфона Osom OV1…

Компания Osom Privacy только что опубликовала новый тизер своего будущего смартфона OV1. Osom — это бренд… Компания Osom Privacy только что опубликовала новый тизер своего будущего смартфона OV1. Osom — это бренд…

iQOO 9 получает новый вариант Phoenix Orange…

iQOO выпустил iQOO 9 в феврале в двух цветах — Legend и Alpha. Сегодня к ним присоединилась третья версия… iQOO выпустил iQOO 9 в феврале в двух цветах — Legend и Alpha. Сегодня к ним присоединилась третья версия…

Смартфон Realme Q5 Pro представлен официально …

Как и было обещано, сегодня компания Realme представила смартфон Q5 Pro, который оценен в 280 долларов за… Как и было обещано, сегодня компания Realme представила смартфон Q5 Pro, который оценен в 280 долларов за…

Xiaomi Civi 1S будет работать на процессоре Snapdragon 778G+…

Xiaomi представила серию Civi в Китае в сентябре прошлого года, чтобы заменить линейку CC, при этом Xiaom… Xiaomi представила серию Civi в Китае в сентябре прошлого года, чтобы заменить линейку CC, при этом Xiaom…