Представлен бюджетный смартфон ZTE Blade A52

Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью Blade A52, которая оценена всего в 90 долларов. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Unisoc SC9863A с частотой до 1,6 ГГц, графикой IMG8322 и модемом 4G/LTE, 6,52-дюймовым экраном с разрешением 720:1600 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, селфи-камерой на 5 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, дактилоскопическим сенсором, слотом для карт памяти microSD, поддержкой Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъемом для наушников, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт и предустановленной ОС Android 11.