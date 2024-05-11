Представлен бюджетный телевизор TCL Thunderbird 5 SE 2024

Компания TCL пополнила ассортимент бюджетных телевизоров моделью Thunderbird 5 SE 2024, которая основана на 43-дюймовой матрице VA с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 60 Гц, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, сертификацией Rheinland Low Blue Light о низком уровне синего света, 4-ядерной однокристальной системой Cortex A35, 2-секундной быстрой загрузкой, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 2,4 ГГц, интерфейсами USB-A 2.0 и HDMI 2.0, а также сетевым портом. Телевизор уже доступен для покупки на родном для производителя китайском рынке по цене в 125 долларов.