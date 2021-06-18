Представлен детский планшет Huawei MatePad T 10 Kids Edition

Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов Huawei MatePad T 10 Kids Edition, который предназначен для детей. Новинка характеризуется 9,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280:800 пикселей, восьмиядерной платформой Kirin 710A, 2 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ флеш-памяти, камерами разрешением 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором на 5 100 мАч, поддержкой 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0 и GPS, надстройкой EMUI 10.1 на базе Android 10, противоударным чехлом из пищевого силикона с ручкой-подставкой, стилусом аналогичный стилус, интерфейсом Kids Corner и специальными приложениями для детей. Цена планшета составляет 200 долларов.

Комментарии и отзывы Huawei MatePad T 10 Kids Edition
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