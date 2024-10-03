Представлен доступный планшет Amazon Fire HD 8 2024

Компания Amazon пополнила ассортимент планшетов моделями Fire HD 8, Fire HD 8 Kids и Fire HD 8 Kids Pro, которые основаны на 12-нанометровой 6-ядерной платформе MediaTek MT8169A с максимальной частотой 2 ГГц. Новинки также оснащаются 8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1280:800 точек, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 2 Мп, основной камерой разрешением 5 Мп, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.2, интерфейсом USB 2.0 Type-C, автономностью до 13 часов и функциями ИИ. Fire HD 8 (2024) оценен в 55 и 85 долларов за версии с 3/32 ГБ и 4/64 ГБ памяти соответственно, но позже подорожает до 100 и 130 долларов. Fire HD 8 Kids и Fire HD 8 Kids Pro отличаются прочными чехлами в версиях Disney и Marvel. Они оценены от 70 долларов.