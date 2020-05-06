Представлен доступный планшет Huawei MatePad T8

Китайская компания Huawei представила в Европе бюджетный планшет MediaPad T8, который получил предустановленную операционную систему Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10. Новинку оснастили 8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1280:800 пикселей, платформой MediaTek MTK8768 с тактовой частотой 1,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GX6250, 2 ГБ оперативной памяти и 16 или 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 5 Мп основной и 2 Мп фронтальной камерами, модулями беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, устаревшим портом Micro-USB и аккумулятором ёмкостью 5100 мАч. Ориентировочная цена Huawei MatePad T8 составляет 100 евро.