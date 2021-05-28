Представлен доступный планшет Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов не только 12,4-дюймовым Galaxy Tab S7 FE, но и доступной моделью Galaxy Tab A7 Lite, которая появится в продаже 10 июня по цене в 13 тысяч рублей за вариант с 32 ГБ флеш-памяти и 17 тысяч рублей за версию с 64 ГБ.

Новинку также оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Helio P22T с тактовой частотой 2,3 ГГц, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, 8,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1340:800 пикселей, тыльной камерой с датчиком изображения разрешением 8 Мп, стереодинамиками с поддержкой качественного звучания Dolby Atmos, батареей ёмкостью 5100 мАч, проводной зарядкой мощностью 15 Вт и предустановленной операционной системой Android 11.