Представлен доступный смартфон Realme C15

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов-долгожителей моделью Realme C15, которая получила аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Новинку также оснастили корпусом с размерами 164,5:75,9:9,8 мм и массой 209 граммов, 6,5-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 20:9 и разрешением HD+, процессором Helio G35, 3/4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 13, 8, 2 и 2 Мп, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, отдельным слотом для карт памяти MicroSD, 3,5 мм разъемом для наушников и предустановленной Android 10 с фирменной надстройкой Realme UI. Версия с 3/64 ГБ памяти оценена в 138 долларов, 4/64 ГБ – 151 доллар, а топовая версия на 4/128 ГБ обойдется в 172 доллара.