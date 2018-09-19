Представлен доступный смартфон Xiaomi Mi 8 Youth Edition

Компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi 8 Youth Edition, который появится в продаже под названием Xiaomi Mi 8 Lite. Новинку оснастили сдвоенной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп, чипсетом Snapdragon 660, 6,26 дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, аккумулятором на 3350 мАч, сканером отпечатков пальцев, а также предустановленной ОС Android Oreo. Аппарат будет стоить 204 доллар за версию с 4/64 ГБ, 248 долларов за 6/128 ГБ и 292 доллара за 6/128 ГБ. Старт продаж в Китае намечен на 25 сентября.